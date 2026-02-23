Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Shoulder Innovations stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shoulder Innovations veröffentlicht voraussichtlich am 10.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shoulder Innovations für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,385 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 46,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,8 Millionen USD aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,092 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -12,690 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 45,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 31,6 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
