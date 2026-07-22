Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shoulder Innovations zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shoulder Innovations präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,476 USD gegenüber -0,940 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 49,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,741 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 67,3 Millionen USD, gegenüber 47,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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