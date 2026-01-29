Erste Schätzungen: Showa Denko KK legt Quartalsergebnis vor

Showa Denko KK wird voraussichtlich am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Showa Denko KK für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 152,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,76 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Showa Denko KK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 365,91 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 153,17 JPY im Vergleich zu 406,61 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 1.356,93 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1.391,48 Milliarden JPY.

