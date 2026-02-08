Erste Schätzungen: SI-BONE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SI-BONE wird sich voraussichtlich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,126 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll SI-BONE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 55,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,06 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,530 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,750 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 199,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 167,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at