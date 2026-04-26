Erste Schätzungen: SI-BONE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SI-BONE veröffentlicht voraussichtlich am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,188 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,18 Prozent auf 51,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,509 USD, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 230,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 200,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at