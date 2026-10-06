SICC a Aktie
ISIN: CNE100005RH3
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SICC A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SICC A lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 CNY gegenüber -0,020 CNY im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 860,3 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 170,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 318,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,487 CNY, gegenüber -0,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,46 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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