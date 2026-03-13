SICC a Aktie
ISIN: CNE100005RH3
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SICC A veröffentlicht voraussichtlich am 28.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,060 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll SICC A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 426,0 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SICC A 486,9 Millionen CNY umsetzen können.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,055 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden CNY, gegenüber 1,77 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.
