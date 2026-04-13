SICC a Aktie
ISIN: CNE100005RH3
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SICC A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SICC A äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,035 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SICC A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 360,2 Millionen CNY aus – das entspräche einem Minus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,0 Millionen CNY in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,217 CNY je Aktie, gegenüber -0,470 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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