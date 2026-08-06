Sichuan EM Technology Aktie
WKN DE: A1JP90 / ISIN: CNE1000013T3
|
06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sichuan EM Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sichuan EM Technology wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,159 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,65 Milliarden CNY gegenüber 1,28 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,753 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,300 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 6,72 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,16 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sichuan EM Technology Co Ltd (A)
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Sichuan EM Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Sichuan EM Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sichuan EM Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sichuan EM Technology Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Sichuan EM Technology Co Ltd (A)
|41,76
|6,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.