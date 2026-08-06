Sichuan EM Technology Aktie

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WKN DE: A1JP90 / ISIN: CNE1000013T3

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06.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sichuan EM Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sichuan EM Technology wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,159 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,65 Milliarden CNY gegenüber 1,28 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,753 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,300 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 6,72 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,16 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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