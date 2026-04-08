Erste Schätzungen: Sichuan EM Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan EM Technology lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Sichuan EM Technology für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,018 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Sichuan EM Technology nach der Prognose von 1 Analyst 1,54 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,355 CNY, gegenüber 0,200 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 5,38 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,46 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at