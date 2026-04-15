Erste Schätzungen: Sichuan Swellfun verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Swellfun lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,165 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 CNY erwirtschaftet worden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 689,9 Millionen CNY gegenüber 1,43 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 51,71 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,954 CNY, gegenüber 2,76 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,10 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,45 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at