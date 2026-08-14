Sichuan Swellfun Aktie
WKN: 581521 / ISIN: CNE000000NH4
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Sichuan Swellfun verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sichuan Swellfun präsentiert in der voraussichtlich am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sichuan Swellfun im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,014 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 CNY je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 469,9 Millionen CNY aus – das entspräche einem Minus von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 538,9 Millionen CNY in den Büchern standen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,923 CNY, gegenüber 0,840 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 3,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,55 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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