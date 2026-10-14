Sichuan Teway Food Group a Aktie
ISIN: CNE100003LK5
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sichuan Teway Food Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sichuan Teway Food Group A lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sichuan Teway Food Group A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,200 CNY gegenüber 0,190 CNY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Sichuan Teway Food Group A mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,681 CNY, gegenüber 0,540 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 4,13 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 3,43 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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