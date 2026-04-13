Erste Schätzungen: Sichuan Teway Food Group A legt Quartalsergebnis vor

Sichuan Teway Food Group A wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,100 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Sichuan Teway Food Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 705,8 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 635,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,615 CNY, gegenüber 0,540 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,81 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,43 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at