Erste Schätzungen: Sichuan Teway Food Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Teway Food Group A wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,230 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,23 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,579 CNY, gegenüber 0,590 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,58 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,45 Milliarden CNY generiert wurden.

