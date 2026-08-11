Sichuan Teway Food Group a Aktie
ISIN: CNE100003LK5
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sichuan Teway Food Group A präsentiert Quartalsergebnisse
Sichuan Teway Food Group A wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,120 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sichuan Teway Food Group A ein EPS von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 12,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 741,6 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Sichuan Teway Food Group A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 831,6 Millionen CNY aus.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,686 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,540 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,14 Milliarden CNY, gegenüber 3,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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