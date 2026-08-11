Sichuan Teway Food Group a Aktie

Sichuan Teway Food Group a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CNE100003LK5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sichuan Teway Food Group A präsentiert Quartalsergebnisse

Sichuan Teway Food Group A wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,120 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sichuan Teway Food Group A ein EPS von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 12,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 741,6 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Sichuan Teway Food Group A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 831,6 Millionen CNY aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,686 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,540 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,14 Milliarden CNY, gegenüber 3,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sichuan Teway Food Group Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Sichuan Teway Food Group Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sichuan Teway Food Group Co., Ltd. Registered Shs -A- 14,64 3,17% Sichuan Teway Food Group Co., Ltd. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen