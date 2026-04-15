Siem Offshore Aktie
WKN DE: A3CRCM / ISIN: KYG812291253
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siem Offshore legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Siem Offshore wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,125 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,55 NOK je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 69,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 758,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,396 USD aus. Im Vorjahr waren 7,68 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 265,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,82 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siem Offshore Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Siem Offshore legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Siem Offshore stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Siem Offshore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Siem Offshore legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Siem Offshore stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Siem Offshore Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Siem Offshore Inc Registered Shs
|2,64
|-2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.