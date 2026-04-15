Erste Schätzungen: Siem Offshore legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siem Offshore wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,125 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,55 NOK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 69,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 758,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,396 USD aus. Im Vorjahr waren 7,68 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 265,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,82 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at