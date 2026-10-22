Siem Offshore Aktie
WKN DE: A3CRCM / ISIN: KYG812291253
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siem Offshore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Siem Offshore wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,137 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Siem Offshore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 NOK in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 71,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 640,5 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,542 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,68 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 285,9 Millionen USD, gegenüber 2,82 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siem Offshore Inc Registered Shs
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Siem Offshore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Siem Offshore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Siem Offshore vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Siem Offshore Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Siem Offshore Inc Registered Shs
|2,51
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.