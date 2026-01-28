Siem Offshore Aktie

Siem Offshore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CRCM / ISIN: KYG812291253

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siem Offshore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siem Offshore veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,103 USD je Aktie gegenüber 0,880 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 754,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,459 USD aus, während im Fiskalvorjahr 9,46 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 267,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,67 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siem Offshore Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Siem Offshore Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siem Offshore Inc Registered Shs 2,16 0,70% Siem Offshore Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen