Siem Offshore Aktie
WKN DE: A3CRCM / ISIN: KYG812291253
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siem Offshore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Siem Offshore veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,103 USD je Aktie gegenüber 0,880 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 754,9 Millionen NOK erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,459 USD aus, während im Fiskalvorjahr 9,46 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 267,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,67 Milliarden NOK.
Redaktion finanzen.at
