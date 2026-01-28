Erste Schätzungen: Siem Offshore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siem Offshore veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,103 USD je Aktie gegenüber 0,880 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 754,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,459 USD aus, während im Fiskalvorjahr 9,46 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 267,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,67 Milliarden NOK.

