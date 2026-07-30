Siem Offshore Aktie

Siem Offshore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CRCM / ISIN: KYG812291253

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siem Offshore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siem Offshore wird voraussichtlich am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,123 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,33 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 67,8 Millionen USD für Siem Offshore, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 734,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,484 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,68 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 278,8 Millionen USD, gegenüber 2,82 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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