Siem Offshore Aktie
WKN DE: A3CRCM / ISIN: KYG812291253
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siem Offshore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Siem Offshore wird voraussichtlich am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,123 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,33 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 67,8 Millionen USD für Siem Offshore, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 734,9 Millionen NOK erzielt wurde.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,484 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,68 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 278,8 Millionen USD, gegenüber 2,82 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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