Erste Schätzungen: Siemens Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siemens Energy lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,975 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 95,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,500 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent auf 10,61 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie, gegenüber 1,63 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 43,72 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 39,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at