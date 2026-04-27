Erste Schätzungen: Siemens Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,14 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,42 Milliarden USD – ein Plus von 18,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 10,48 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,80 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 50,96 Milliarden USD, gegenüber 43,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at