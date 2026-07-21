Siemens Energy Aktie

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WKN DE: A420WD / ISIN: US82621A2033

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Siemens Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Siemens Energy lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,268 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,800 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,80 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 50,68 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 43,14 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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