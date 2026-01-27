Erste Schätzungen: Siemens Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siemens Energy öffnet voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,952 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,50 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,34 USD aus. Im Vorjahr waren 1,80 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 50,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 43,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at