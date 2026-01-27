Siemens Energy Aktie
WKN DE: A2QKK9 / ISIN: US82621A1043
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Siemens Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Siemens Energy öffnet voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,952 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,50 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,54 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,34 USD aus. Im Vorjahr waren 1,80 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 50,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 43,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG Unsponsored American Depositary Receipt repr 1 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: Siemens Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Siemens Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.11.25
|Erste Schätzungen: Siemens Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Siemens Energy AG Unsponsored American Depositary Receipt repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.