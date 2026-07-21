Erste Schätzungen: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Siemens Energy stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 64,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,710 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 14,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,20 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,75 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,38 EUR im Vergleich zu 1,63 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 44,03 Milliarden EUR, gegenüber 39,08 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at