Erste Schätzungen: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Siemens Energy öffnet voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,33 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,190 EUR je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,43 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Siemens Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,72 Milliarden EUR aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,48 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,63 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,19 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 39,08 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at