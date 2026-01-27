Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Siemens Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,813 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent auf 9,84 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,73 EUR im Vergleich zu 1,63 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 43,39 Milliarden EUR, gegenüber 39,08 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
22.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Siemens Energy Sell UBS AG
14.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 141,10 -0,95% Siemens Energy AG

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

