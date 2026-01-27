Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Siemens Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Siemens Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,813 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent auf 9,84 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,73 EUR im Vergleich zu 1,63 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 43,39 Milliarden EUR, gegenüber 39,08 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
