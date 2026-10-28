Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Bilanz im Fokus
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siemens gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Siemens wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,82 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 23,18 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,43 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,32 EUR im Vergleich zu 12,25 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 83,09 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 78,91 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
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