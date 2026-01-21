Erste Schätzungen: Siemens Healthineers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Siemens Healthineers wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,263 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,15 Milliarden USD gegenüber 5,85 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 28,12 Milliarden USD im Vergleich zu 25,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at