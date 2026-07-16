Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick auf Zahlen 16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Siemens Healthineers zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

Siemens Healthineers wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,530 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,490 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,65 Milliarden EUR gegenüber 5,66 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,22 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,91 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,67 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,38 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten