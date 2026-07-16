Erste Schätzungen: Siemens Healthineers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Siemens Healthineers wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,530 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,490 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,65 Milliarden EUR gegenüber 5,66 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,22 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,91 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,67 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,38 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at