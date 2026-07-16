Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL1AD / ISIN: US82622J1043
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siemens Healthineers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Siemens Healthineers wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,303 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent auf 6,42 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,22 Milliarden USD, gegenüber 25,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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