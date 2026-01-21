Erste Schätzungen: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siemens Healthineers gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten von der Bilanz erwarten.

Siemens Healthineers wird voraussichtlich am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,450 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,39 Prozent auf 5,30 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers noch 5,48 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 EUR im Vergleich zu 1,91 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 24,14 Milliarden EUR, gegenüber 23,38 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at