Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Analystenmeinungen
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siemens Healthineers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Siemens Healthineers äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,673 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,19 Prozent auf 6,78 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers noch 6,32 Milliarden EUR umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,35 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,91 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 23,57 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 23,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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