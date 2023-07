Erste Schätzungen: Siemens Healthineers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Was sich Experten von der kommenden Siemens Healthineers-Bilanz versprechen.

Siemens Healthineers präsentiert in der voraussichtlich am 02.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,503 EUR je Aktie gegenüber 0,430 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,15 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,69 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 EUR, gegenüber 2,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 21,67 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,71 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at