Erste Schätzungen: Siemens legt Quartalsergebnis vor

Siemens präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 20,60 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19,38 Milliarden EUR eingefahren.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,94 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,25 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 82,85 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 78,91 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at