Siemens Aktie

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WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siemens legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siemens wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,59 USD aus. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren.

Siemens soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,38 USD im Vergleich zu 6,76 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 93,85 Milliarden USD, gegenüber 87,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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