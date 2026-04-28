Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Zahlen im Fokus
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siemens stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Siemens lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,62 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,86 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 20,09 Milliarden EUR gegenüber 19,76 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,97 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,25 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 82,86 Milliarden EUR, gegenüber 78,91 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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