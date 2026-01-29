Erste Schätzungen: Siemens stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Siemens präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,51 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 22,21 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 13,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,76 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 97,29 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 87,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

