Siemens Aktie

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WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siemens verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siemens wird voraussichtlich am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Siemens in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 23,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 20,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,39 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,76 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 96,85 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 87,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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