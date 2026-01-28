Erste Schätzungen: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Siemens lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen, dass Siemens für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,71 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,96 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 3,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,35 Milliarden EUR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,90 EUR, gegenüber 12,25 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 82,93 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,91 Milliarden EUR generiert wurden.

