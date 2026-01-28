Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysen vor Bilanz 28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Siemens öffnet die Bücher – womit Analysten rechnen.

Siemens lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen, dass Siemens für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,71 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,96 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 3,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,35 Milliarden EUR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,90 EUR, gegenüber 12,25 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 82,93 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,91 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten