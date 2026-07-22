Erste Schätzungen: Siemens zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siemens äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,48 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 23,54 Milliarden USD gegenüber 21,96 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,27 USD aus. Im Vorjahr waren 6,76 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 95,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 87,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at