Erste Schätzungen: Sievi Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sievi Capital wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,014 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,71 Prozent auf 39,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sievi Capital noch 41,8 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,023 EUR, gegenüber -0,010 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 213,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 204,6 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at