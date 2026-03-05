Sievi Capital Aktie

Sievi Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938508 / ISIN: FI0009008924

05.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sievi Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sievi Capital wird voraussichtlich am 20.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,012 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Sievi Capital einen Verlust von -0,400 EUR je Aktie eingefahren.

Sievi Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,002 EUR, gegenüber -0,420 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 204,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 194,0 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sievi Capital Oyj

Analysen zu Sievi Capital Oyj

Aktien in diesem Artikel

Sievi Capital Oyj 0,53 -0,38% Sievi Capital Oyj

