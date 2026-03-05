Sievi Capital Aktie
Erste Schätzungen: Sievi Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sievi Capital wird voraussichtlich am 20.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,012 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Sievi Capital einen Verlust von -0,400 EUR je Aktie eingefahren.
Sievi Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,002 EUR, gegenüber -0,420 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 204,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 194,0 Millionen EUR generiert wurden.
