Erste Schätzungen: Sievi Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sievi Capital äußert sich voraussichtlich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,012 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sievi Capital noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 EUR in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,2 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sievi Capital für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,0 Millionen EUR aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,002 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 215,3 Millionen EUR, gegenüber 204,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at