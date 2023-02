Erste Schätzungen: Sight Sciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sight Sciences präsentiert voraussichtlich am 13.03.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,417 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 37,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,868 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 71,0 Millionen USD, gegenüber 49,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at