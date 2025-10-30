Sigma Lithium Aktie

Sigma Lithium für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Sigma Lithium zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sigma Lithium wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber -0,310 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 43,8 Millionen USD für Sigma Lithium, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 59,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,128 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,630 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 148,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 208,8 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

