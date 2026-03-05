Erste Schätzungen: Signet Jewelers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Signet Jewelers wird sich voraussichtlich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Signet Jewelers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,93 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,30 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Signet Jewelers nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 2,34 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,30 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,80 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 6,70 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at