Erste Schätzungen: Signet Jewelers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Signet Jewelers öffnet voraussichtlich am 02.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Signet Jewelers noch 0,780 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,55 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,46 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at