Signet Jewelers Aktie
WKN DE: A0Q9SE / ISIN: BMG812761002
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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Signet Jewelers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Signet Jewelers präsentiert voraussichtlich am 02.12.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,870 USD aus. Im letzten Jahr hatte Signet Jewelers einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,40 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,69 USD, gegenüber 7,08 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 6,86 Milliarden USD im Vergleich zu 6,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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