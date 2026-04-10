Erste Schätzungen: Signify (ehemals Philips Lighting) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Signify (ehemals Philips Lighting) öffnet voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,201 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,08 Prozent verringert. Damals waren 0,530 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,45 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,32 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,06 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,57 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,77 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at